Real Madrid – Mercato : un ex-indésirable pourrait provoquer des tensions Zidane - Perez

Entre Zinédine Zidane et Florentino Perez, ce n'est plus autant l'amour foot que par le passé. Cet été, le Mercato a même laissé beaucoup de traces, autant du côté du Français - déçu de ne pas avoir obtenu les renforts qu'il souhaitait - que du côté du président qui a dû se résoudre à céder pour une misère les indésirables de Zizou.

Le « cadeau James », un mauvais choix signé Zizou ?

Si le fait d'avoir laissé partir Gareth Bale en prêt à Tottenham avec prise en charge de 50% du salaire passe mal, celui d'avoir libéré James Rodriguez de son contrat est un autre grief que la direction pourrait bien formuler à Zidane si la situation venait à se tendre. En effet, la relance du Colombien du côté d'Everton n'enchante pas forcément le board des Merengue.

D'après AS, les performances anglaises de James, meilleur joueur des Toffees avec Dominic Calvert-Lewin en ce début de saison et encore passeur ce samedi contre Liverpool (2-2), laissent à penser que le choix de Zidane de se passer volontairement du Cafetero n'était pas le plus judicieux. Un sentiment que les dirigeants madrilènes avaient déjà même avant la cession de l'ancien Monégasque à Everton. Quand on sait que James comme Bale représentaient un investissement global de 180 M€ pour le Real, il y a en effet de quoi grincer des dents...