Real Madrid - Mercato : un fantôme fera l’affaire pour faire oublier Mbappé

Le Real Madrid s’est raté pour ses deux priorités offensives. Erling Haaland a filé du côté de Manchester City puis Kylian Mbappé a finalement prolongé au PSG, alors qu’il était annoncé proche de la Casa Blanca. Reste à voir maintenant comment Florentino Pérez fera pour faire oublier ces deux échecs et pour renforcer le secteur offensif du Real.

Pas de 9 au Real cet été ?

Selon la radio Cadena COPE, le Real Madrid aurait pris la décision de ne finalement recruter aucun attaquant lors du mercato estival. Et ce, même en cas de départ de Luka Jovic ou Mariano Diaz. La confiance en attaque devrait donc être accordée à Benzema, Vinicius, Rodrygo, Asensio et Hazard pour une saison de plus.

🔴 Aucun attaquant ne sera recruté par le Real Madrid pour oublier l'échec Mbappé.



Même si Jovic et Mariano quittent le club. pic.twitter.com/QTiCO1quXa — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 10, 2022

