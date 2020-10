Real Madrid – Mercato : Un favori se détache pour doubler le poste de Benzema

Aucun renfort offensif n'est attendu au Real Madrid cet été, le club espagnol visant Kylian Mbappé en 2021. Mais dans le sens des départs, derrière Karim Benzema, deux options au poste de n°9 pourraient quitter le club merengue d'ici la fin du Mercato. Pour Borja Mayoral, c'est quasi fait. L'Espagnol va rejoindre l'AS Rome. Et Luka Jovic pourrait lui aussi s'en aller.

La voie libre pour Mariano ?

C'est ce que Zinédine Zidane a laissé entendre hier après le match du Real contre Valladolid (1-0, but de Vinicius). Et selon Bernabeu Digital, c'est Mariano Diaz qui devrait faire la bonne opération et doubler le poste de Benzema. L'ancien joueur de l'OL sort de deux saisons compliquées. Souvent blessé en 2018-19, pour son retour au bercail, il avait tout de même donné satisfaction lors de la saison écoulée. Et Zidane apprécierait beaucoup son état d'esprit. Au point de le faire grimper d'un rang dans la hiérarchie de ses n°9.