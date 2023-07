Real Madrid - Mercato : un futur crack du PSG dans les valises de Mbappé à Madrid ?

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Alors que le feuilleton Kylian Mbappé bat son plein, le Real Madrid attend patiemment son heure avant de passer à l'action et formuler une offre élevée au PSG, selon les dernières informations de la presse espagnole. L'attaquant français en fin de contrat dans un an, le temps joue en la faveur des Merengue qui cherchent encore le successeur de Karim Benzema. Pour l'heure, même si le dossier demeure complexe, la Maison Blanche garde l'espoir d'arracher le capitaine de l'équipe de France, qui pourrait d'ailleurs ne pas débarquer seul dans la capitale espagnole.

Deux Mbappé pour le prix d'un ?

Selon le média Defensa Central, le club madrilène penserait à faire coup double en attirant aussi le frère de Kylian, Ethan Mbappé. Le milieu de terrain de 16 ans sera lui aussi en fin de contrat en juin 2024 et son avenir devrait se lier à celui de son aîné. D'autant que sa mère et agent Fayza Lamari entretient des relations fraîches avec le président parisien Nasser Al-Khelaïfi qui ne faciliteront pas d'éventuelles négociations de prolongation. Flairant la bonne opportunité, le Real accueillerait à bras ouverts Ethan Mbappé pour renforcer l'équipe de la Castilla entraînée par la légende Raul. Tandis que Kylian deviendrait lui la nouvelle star de l'attaque merengue à l'échelon supérieur, aux côtés de Vinicius et Rodrygo.

Podcast Men's Up Life