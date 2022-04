Real Madrid - Mercato : un grand nom des Merengue pourrait rejoindre Fékir au Bétis Séville

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

En fin de contrat en juin, Isco s'apprête comme Marcelo et Gareth Bale à tourner la page Real Madrid. A 30 ans et après une saison au temps de jeu famélique (15 apparitions pour 2 buts et 358 minutes jouées), l'international ibérique (38 capes) s'apprête à refermer une page de neuf ans dans la Capitale espagnole.

Isco est tout proche du Bétis

Plutôt que d'opter pour un départ au Milan AC où son nom circule toujours avec insistance, l'Andalou va se rapprocher de son fief. Selon AS, l'ancien joueur de Malaga serait déjà d'accord pour rejoindre le Bétis Séville la saison prochaine.

Pour battre la concurrence de son rival régional du FC Séville, le club de Nabil Fekir a consenti à un gros effort financier avec un contrat de deux ans (+ une année en option) au salaire de 10 M€ par an. Le prix pour rapatrier le génial Isco.

Isco au Bétis cet été ? En partance du Real Madrid où il ne joue quasiment plus, Isco (30 ans) va se rapprocher de chez lui. Il serait même déjà d'accord avec le Bétis Séville. Le club andalou a fait sauter la banque pour s'offrir l'ancien joueur de Malaga.

Alexandre Corboz

Rédacteur