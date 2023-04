Real Madrid - Mercato : un indice déterminant pour l'avenir de Benzema, Modric et Kroos

Plus que des cadres ? Sans doute. Des monstres du club, déjà dans l'histoire du Real Madrid ? Peut-être. En attendant, Luka Modric, Karim Benzema et Toni Kroos sont à cette heure en fin de contrat au sein du club madrilène et rien ne dit qu'ils seront encore des pensionnaires du Bernabeu lors du prochain exercice.

Seulement voilà, face aux médias, leur entraîneur, Carlo Ancelotti a donné un sérieux indice. Car à la question de savoir si les dossiers de prolongations de contrats avançaient, le technicien s'est fendu de la réponse suivante : "Je pense qu'ils resteront."

Ancelotti: “I believe Modrić, Benzema and Kroos will be here next season”. 🚨⚪️ #RealMadrid



“The future will be bright too; we have top talents like Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Ceballos… and they will make history too. It’s different than the others but they’ll be great”. pic.twitter.com/2sHpHdMGtl