Real Madrid Mercato : un jeune crack brésilien dans le viseur, le FC Barcelone le veut aussi !

Vinicius, Rodrygo, Endrick : le Real Madrid aime recruter les jeunes pépites venues du Brésil, en particulier les attaquants. Rien de surprenant, donc, de découvrir que le club merengue a dans son viseur un certain Thalys, attaquant brésilien de 18 ans qui évolue à Palmeiras, là où le Real est allé chercher Endrick.

Le joueur brille depuis le début de la saison avec les U20 du club, avec lesquels il a inscrit 8 buts. Selon Ekrem Konur, la Juventus, l'AC Milan, le FC Barcelone, Benfica, Chelsea et Manchester United sont aussi intéressés par Thalys. Rien que ça !

Juventus, AC Milan, Real Madrid, Barcelona, SL Benfica, Chelsea, and Manchester United are both interested in 18-year-old Brazilian player Thalys. pic.twitter.com/4OWGgzWLEw