Real Madrid - Mercato : un joueur inattendu prêt à claquer la porte cet été ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

L'élimination du Real Madrid en Ligue des Champions face à Manchester City (0-4) a plus sérieusement ébranlé le club qu'on ne le croit. Alors qu'on s'acheminait vers un Mercato relativement tranquille cet été, cela bouge désormais dans tous les secteurs chez les Merengue... Même dans la hiérarchie des gardiens de but.

Lunin perd patience

Si Thibaut Courtois devrait bel et bien continuer l'aventure chez les Merengue, ce ne sera pas forcément le cas de sa doublure ukrainienne Andriy Lunin (24 ans). D'après Defensa Central, l'intéressé se serait lassé de son statut de n°2 et aurait avisé Carlo Ancelotti de sa volonté de quitter la Maison blanche cet été.

Apparu seulement 630 minutes cette saison, Lunin aspire désormais à plus de temps de jeu. Prêté lors de ses trois premières saisons au Real Madrid (un an à Leganes puis six mois à Valladolid et Oviedo), l'ancien gardien du Zorya Lugansk commence sérieusement à perdre patience après trois ans à cirer le banc au Real Madrid.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Après avoir patienté trois ans dans l'ombre de Thibaut Courtois, Andriy Lunin entend désormais voler de ses propres ailes et quitter le Real Madrid. Le portier l'a même déjà annoncé à Carlo Ancelotti. Il vise un club prêt à lui donner un rôle de n°1.

Alexandre Corboz

Rédacteur