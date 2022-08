Real Madrid - Mercato : un joueur se prend un coup de pression pour prolonger

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Les deux dernières semaines de marché des transferts devraient être plutôt calmes du côté du Real Madrid. En effet, Florentino Pérez a fait savoir qu'il ne souhaitait plus recruter et qu'il voulait se concentrer sur les départs. Ceballos, Odriozola, Mariano et Reinier sont concernés. Casemiro aussi, qui a reçu une grosse offre de Manchester United. Et puis, il y a l'épineux dossier Marco Asensio.

L'ailier droit de 26 ans n'a pas disputé une seule minute lors des deux premiers matches de la saison (en Supercoupe et en Liga). Pourtant, il est en pleine forme. Mais Florentino Pérez et Carlo Ancelotti se seraient mis d'accord pour le laisser sur le banc tant qu'il n'a pas prolongé un contrat se terminant en juin 2023. La Maison Blanche ne veut pas qu'un joueur avec une aussi belle cote (40 M€) puisse partir gratuitement. Soit il prolonge et joue, soit il part dès cet été à condition de recevoir une belle offre, soit il s'apprête à tâter du banc lors des prochains mois.