Real Madrid - Mercato : un joueur tire au flanc, Pérez lui montre la porte !

L’histoire entre Isco et le Real Madrid va finir sur un goût d’inachevé. Arrivé à la Maison Blanche en 2013 en provenance de Malaga, le milieu de terrain espagnol n’a jamais vraiment été considéré comme un titulaire indiscutable sur la durée.

Sa saison devrait être la dernière dans la capitale espagnole, où il arrivera en fin de contrat en juin 2022. Quelques jours après s’être fait remarquer sur le banc de touche, Ok Diario assure que le joueur de 29 ans a ainsi tiré au flanc à l’entraînement cette semaine.

Conscient qu’il ne fera de toute façon pas partie des plans de Carlo Ancelotti, Isco en fait le moins possible à Valdebebas et attend un bon de sortie cet hiver. D’après le média espagnol, Florentino Pérez ne le retiendra pas et a déclaré son « départ imminent ». Arsenal serait le club le plus chaud pour le récupérer en janvier 2022.

🚨 Valverde et Alaba seront présents avec le groupe demain.



❌ Hazard, Ceballos, Bale. pic.twitter.com/eT4qQCt20B — Les Merengues (@Les_Merengues) November 27, 2021