Real Madrid - Mercato : un nouveau cadre d’Ancelotti va prolonger

S’il a mis du temps à faire sa place au Real Madrid et qu’il a d’abord dû dépanner au poste de latéral gauche, Eduardo Camavinga (20 ans) a désormais gagné ses galons de titulaire chez les Merengue, passant devant Toni Kroos pour le poste de sentinelle du milieu. Un changement de statut pour l’international tricolore (12 capes) qui va prochainement s’accompagner d’une revalorisation salariale.

En effet, comme l’a fait savoir Fabrizio Romano, Eduardo Camavinga est sur le point de prolonger le contrat qui le lie à Madrid (actuellement jusqu’en juin 2027) avec un salaire revu à la hausse mais également une clause libératoire rehaussée pour « protéger » le Real de toute attaque le concernant.

La clause de Camavinga était de 700 M€, la Maison blanche veut l’indexer sur le milliard d’euros réclamé pour ses tous meilleurs éléments en revoyant à la hausse l’actuel salaire du natif de Cabinda (4-5 M€).

🚨⚪️ Eduardo Camavinga, on the verge of extending his contract at Real Madrid.



New deal will include higher salary and release clause to ‘protect’ the player.



Camavinga loves Real Madrid, Real love Eduardo who’s key player for present and future. Matter of final details. pic.twitter.com/vBJZemqhyC