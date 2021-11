Real Madrid - Mercato : un nouveau concurrent de taille pour Haaland !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

On pensait le PSG écarté de la course, Chelsea un cran en dessous et qu’il ne restait donc que le Real Madrid et Manchester City susceptibles de recruter Erling Haaland l’été prochain. Les Merengue parce qu’ils ont les faveurs du joueur mais également qu’ils ont fait du Norvégien la deuxième priorité de leur été avec Kylian Mbappé. Les Citizens parce que c’est l’ancien club du père de l’attaquant du Borussia Dortmund et que ce dernier en était fan quand il était jeune.

Mais voilà qu’un troisième larron vient de débarquer. Ce serait Manchester United. Selon The Sun ou encore The Daily Mirror, les Red Devils ont de nouveau leurs chances dans cette course effrénée depuis que Ralf Rangnick en est devenu le manager intérimaire. En effet, l’Allemand est celui qui a recruté Haaland au Red Bull Salzbourg en janvier 2019, un an seulement avant de le vendre à Dortmund. Le lien de confiance entre Rangnick et le clan Haaland est fort. Mais cela sera-t-il suffisant, sachant que le joueur veut privilégier le challenge sportif et que United semble loin derrière de City ou du Real Madrid ?

