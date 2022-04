Real Madrid – Mercato : un nouveau prodige brésilien en approche

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Le Real Madrid doit préparer l’avenir. Plusieurs joueurs au sein de l’effectif madrilène sont proche de la fin de carrière et devront bientôt être remplacé. Pour cela, les merengues sont proches de recruter un jeune espoir brésilien.

Selon “AS“, le Real Madrid pourrait annoncer très prochainement la signature du brésilien Vinicius Tobias, en provenance du Shakhtar Donetsk. Selon le média espagnol, le jeune latéral droit devrait arriver sous forme de prêt, avec une option d’achat fixée à 18 millions d'euros. Il rejoindrait ainsi la confrérie de brésilien déjà présente au Real composé de Vinicius, Rodrygo et Militao.

Cet accord serait rendu possible par les nouvelles mesures de la FIFA concernant le mercato par rapport à la situation en Ukraine.

Real Madrid are close to sign Brazilian right back Vinícius Tobías from Shakhtar Donetsk, as revealed by @matoribio85 on @RadioMarca today. It’s gonna be a signing for Castilla team, as of now. ⚪️🇧🇷 #RealMadrid



Verbal agreement has been already reached with his agents. pic.twitter.com/nrEKPsHOcA