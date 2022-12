Real Madrid - Mercato : un nouveau Vinicius Junior bientôt ferré ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Vinicius Tobias est arrivé au Real Madrid en raison de la situation particulière dans laquelle se trouvait l'Ukraine après l'invasion russe. Le latéral droit brésilien évolue donc chez les Merengues qui l'ont signé sous forme de prêt jusqu'au 30 juin 2024 avec une option d'achat à 10 millions d’euros. Vinicius Tobias joue actuellement avec la Castilla dans la 3e division espagnole.

Performant avec l’équipe B du Real Madrid, les dirigeants de la Casa Blanca voudrait le signer. Selon les informations de Marca, l'option préférée des Madrilènes est de conclure l'accord avec le Chakhtar Donetsk et d'envisager un prêt pour la saison prochaine afin que Vinicius Tobias continue de progresser avec des minutes en première division. Si la Castilla monte en deuxième division, l'histoire pourrait changer et il pourrait continuer dans l'équipe réserve du Real Madrid.

Validé par une légende

L’entraîneur de la Castilla et légende du Real Madrid, Raúl, estime que son joueur a bien progressé depuis son arrivée dans la capitale espagnole, « Au cours de ces quatre ou cinq mois, il s'est amélioré. Offensivement, il a de la qualité et il ose faire de plus en plus de choses. Et défensivement, lorsque l'équipe a été organisée et plus solide avec la ligne de cinq, nous l'avons aidé à progresser », a souligné l’ancien international (102 sélections) samedi dernier dans des propos rapportés par le quotidien sportif.