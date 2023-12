Real Madrid - Mercato : un pont d'or, un cador européen, ce cadre d'Ancelotti a dit non

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Cette saison, encore, Federico Valverde a la totale confiance de son entraîneur, Carlo Ancelotti. Tout sauf une surprise au regard des prestations solides et répétées au milieu de terrain de l'Uruguayen. Lui qui est en fin de contrat au 30 juin 2029 semble plus que jamais parti pour passer la majeure partie de sa carrière sous le maillot merengue.

Non à l'Arabie saoudite

Et à ce sujet, le quotidien Marca en a dit beaucoup plus, notamment sur les propositions concrètes refusées par le Madrilène l'été dernier. Ainsi, un club d'Arabie saoudite, avec un salaire mirobolant, est venu aux informations. Avant d'être vite éconduit. Même envie pour le Bayern Munich qui aurait approché le club et le joueur, avant de se voir opposer une fin de non recevoir.

Valverde veut rester au Real Madrid. Et on ne voit pas bien quel club pourrait l'en empêcher dans les prochaines années.

