Real Madrid - Mercato : un vieux fantasme de Zidane s'éloigne dangereusement

Le plan pour les prochains mois est clair du côté du Real Madrid : alors que la crise sanitaire frappe de toutes ses forces les clubs de football, alors que les caisses sont vides, le géant espagnol va continuer sa cure d'austérité jusqu'en juin et à ce moment-là, il fera le forcing pour recruter Kylian Mbappé. Florentino Pérez a mis de côté une grosse enveloppe afin de convaincre le PSG de libérer sa pépite à un an du terme de son contrat. Mais cette ambition a un aspect négatif.

"Trop tôt pour parler de nos objectifs futurs"

L'obsession Mbappé va priver le Real Madrid de gros renforts potentiels qui auraient nécessité des investissements. Par exemple un Paul Pogba que Zinédine Zidane réclame depuis son premier passage sur le banc. Jusqu'à présent, Manchester United refusait de vendre son champion du monde. Mais entre ses blessures à répétition et ses prestations décevantes, le club anglais est désormais enclin à la discussion.

Seulement, on l'a dit, le Real Madrid veut mettre toutes ses billes sur Mbappé. Et la Juventus Turin guette dans l'ombre, envoyant régulièrement des messages pas du tout subliminaux à son ancien joueur (2012/16) comme hier via son directeur sportif Fabio Paratici : "En ce moment, il est un joueur de Manchester United et il est difficile à l'heure actuelle de parler de transferts. Mais Paul Pogba nous enchante, c'est un joueur fantastique. Il est juste beaucoup trop tôt pour parler de nos objectifs futurs". Pogba, un objectif futur ?