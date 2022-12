Real Madrid – Mercato : une alternative à Mbappé gagne du crédit, un crack de Liverpool pousse

Alors que les supporters du Real Madrid commencent de plus en plus à retourner leur veste et à envisager à nouveau le recrutement de Kylian Mbappé (PSG, 23 ans) face aux prestations tonitruantes de l'international tricolore au Mondial, une nouvelle alternative est apparue grâce au Mondial : Cody Gakpo (PSV Eindhoven, 23 ans).

Il faut dire que l'ailier néerlandais est moins cher et qu'il brille aussi de milles feux au Qatar (3 buts). Certains de ses partenaires en sélection n'hésitent d'ailleurs pas de faire un appel du pied, pour lui, à la Maison blanche. C'est notamment le cas de Virgil van Dijk (Liverpool).

Dans les colonnes de The Athletic, le défenseur des Reds a plus ou moins laissé entendre qu'il voyait bien son jeune compatriote à Madrid plutôt qu'à s'enterrer du côté de Manchester United où on le drague avec insistance : « Cody Gakpo à Man Utd ou au Real Madrid ? Est-ce Manchester United et le Real Madrid sont au même niveau en ce moment ? Pas de manque de respect, pas du tout... »

Van Dijk: “Cody Gakpo to Man Utd or Real Madrid? Are Manchester United and Real Madrid the same level at this moment? No disrespect, not at all”, tells @TheAthleticFC. ?￰゚ヌᄆ #transfers



“He’s a great boy. Cody works hard, is very talented and there’s definitely more in him”. pic.twitter.com/I2FEVgDaB5