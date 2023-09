Real Madrid : une clause rapproche Xabi Alonso des Merengue

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Priorité du Real Madrid et Florentino Pérez pour l'été prochain, quand Carlo Ancelotti s'en ira au Brésil pour prendre les rênes de la Seleçao, Xabi Alonso a deux gros inconvénients. Le premier, c'est qu'il réussit très bien avec le Bayer Leverkusen, qu'il a fait passer du milieu de tableau à prétendant au titre en Bundesliga en moins d'un an. Le second, c'est qu'il a prolongé en août jusqu'en 2026. Deux raisons qui devraient inciter les dirigeants du club allemand à le conserver l'été prochain malgré les avances du Real.

Une clause qui ne s'applique qu'au Real Madrid

Mais le journaliste espagnol Matias Prats annonce une bonne nouvelle : il y aurait une clause dans le contrat d'Alonso qui lui permettrait de rejoindre la Maison Blanche à la fin de la saison. Ce gentlemen's agreement ne s'applique qu'au Real Madrid et est valable chaque été jusqu'à la fin de son bail. Si Florentino Pérez le veut, son ancien milieu pourrait donc revenir du côté du Bernabeu pour 2024-25.

