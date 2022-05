Real Madrid - Mercato : une légende merengue promet à Mbappé une reconnaissance qu'il n'aurait jamais eue au PSG

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

A mesure qu'on s'approche de l'annonce fatidique pour l'avenir de Kylian Mbappé, les Madridistes de tous bords piaffent d'impatience. C'est que ça fait plus de cinq ans que le natif de Bondy aurait pu devenir merengue. Et maintenant qu'il a atteint les sommets du football mondial, ils comptent les minutes le séparant de son premier match au Bernabeu. Mais Jorge Valdano est formel : quand il portera le légendaire maillot blanc, Mbappé deviendra une référence universelle, ce que Paris n'était de toute évidence pas en mesure de lui apporter.

"Mbappé est au-dessus du bien et du mal, il va devenir une référence mondiale, a déclaré le lyrique argentin, attaquant du Real Madrid dans les années 80 puis entraîneur et enfin dirigeant. Il est différent. Il y en a d'autres comme lui, mais pas beaucoup, pas plus de cinq. Et le mieux, c'est que certains sont déjà au Real Madrid." En bref, si le champion du monde s'engage effectivement avec les finalistes de la Champions League, leur règne risque de durer un sacré bout de temps !

🤩🚀 Así ve Jorge Valdano a Mbappé en su futuro blanco



🗣 "Es absolutamente diferencial. Hay otros, pero no muchos. Igual no llegan ni a cinco y, a lo mejor, alguno de esos ya está en el Real Madrid" pic.twitter.com/SNiHg4iLD0 — MARCA (@marca) May 17, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur