Real Madrid – Mercato : une nouvelle cible offensive explorée au Brésil

Après Vinicius, Rodrygo et Reinier, le Real Madrid va-t-il encore se tourner vers le Brésil pour recruter ? C'est ce que croit savoir le journaliste André Hernan.

Pepê (Gremio) dans le viseur

Selon lui, le Real a des vues sur Eduardo Gabriel Aquino Cossa, plus connu sous le nom de Pepê. A 23 ans, l'attaquant évolue au Gremio Porto Alegre. Il aurait été récemment été supervisé par un émissaire merengue. Florentino Pérez serait disposé à débourser 20 M€ pour enrôler le joueur, ailier gauche et auteur de 12 buts cette saison (et 8 passes décisives).