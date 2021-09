Real Madrid - Mercato : une nouvelle tombe concernant l'arrivée de Haaland

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Ce jeudi, certains médias espagnols ont annoncé que le Real Madrid se préparait un mercato de folie pour l'été prochain. Après avoir raté Kylian Mbappé, les Merengue récupèreront le natif de Bondy gratuitement dans dix mois et ils espèrent lui associer Erling Haaland. Le géant du Borussia Dortmund fera l'objet d'un investissement galactique puisqu'il n'y aura rien à débourser pour arracher le champion du monde au PSG.

Ces mêmes médias ont assuré que Haaland et le Real Madrid auraient déjà un accord en prévision d'un futur transfert. Information démentie ce soir. Le Norvégien est très intéressé par les Merengue et vice versa mais il n'a signé aucun pré-contrat avec qui que ce soit. D'ailleurs, pour le Real, la lutte s'annonce titanesque avec le FC Barcelone, où Joan Laporta est totalement fan de lui. Le feuilleton de l'intersaison 2022 a trouvé son protagoniste !

🚨🌕| Haaland and Real Madrid do not have a pre-agreement. There has been interest in joining paths in 2022, but nothing is guaranteed.@RMadridistaReal #rmalive