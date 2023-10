Real Madrid - Mercato : une pépite portugaise a tapé dans l'oeil des Madrilènes

L'info est signée Ekrem Konur. Selon le journaliste turc, spécialisé dans le Mercato, le Real Madrid suit avec attention les performances du jeune milieu de terrain portugais Joao Neves. A 19 ans, le joueur réalise un début de saison remarqué à Benfica où il est déjà apparu à onze reprises cette saison

Mais le Real n'est pas seul sur le coup. Deux grands clubs anglais seraient également sur les rangs, à savoir Arsenal et Manchester United. A suivre, donc...

🚨Real Madrid, Arsenal and Manchester United want to sign 19-year-old Benfica midfielder Joao Neves with club scouts keeping an eye on the Portuguese midfielder.

🇵🇹 🦅 #SLBenfica 🔴⚪pic.twitter.com/JF8zQG4wFf https://t.co/Ums6kE0RHg