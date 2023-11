Real Madrid - Mercato : une piste improbable envoie bouler les Merengue

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Il y a trois ans, Timo Werner était promis au plus bel avenir. Il venait d'être transféré de Leipzig à Chelsea pour 53 M€ et semblait incarner le futur de la sélection allemande au poste d'attaquant. Et puis, rien ne s'est passé comme prévu. A Chelsea, il a tellement déçu qu'il a été revendu pour 20 M€ cet été au RB... où il n'est même plus titulaire ! A 27 ans, sa carrière est dans une impasse. Malgré cela, une rumeur a annoncé un intérêt du Real Madrid pour lui.

Traumatisé par Chelsea, il veut rester en Allemagne

Eh bien, surprise, Werner n'est pas intéressé par les Merengue ! Ni par aucun autre club, d'ailleurs, puisque Fulham, West Ham et Crystal Palace sont également venus aux nouvelles. Bild, qui l'a interrogé sur son avenir, explique que Werner a été traumatisé par son expérience anglaise et qu'il ne veut plus quitter l'Allemagne. Son but est de s'imposer au RB Leipzig, pas de partir après six mois. Sans doute un mal pour un bien pour le Real Madrid...

„Nach BILD-Informationen beschäftigt sich der RB-Rekordtorjäger […] derzeit aber nur mit Leipzig – und damit, irgendwie wieder in die Startelf zu rutschen. Einen Wechsel im Winter soll er nach derzeitigem Stand komplett ausschließen.“ #RBLeipzig #Werner https://t.co/iPhVOVXdy5 — Niklas (@gNiklas43) November 25, 2023

