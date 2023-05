Real Madrid – Mercato : la priorité en attaque ciblée à Barcelone ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Josep Pedrerol a lâché une petite bombe hier dans El Chiringuito. Selon ses informations, le Real Madrid signera quoi qu’il advienne, un attaquant cet été. Et selon Relevo, cet attaquant ne pourrait être nul autre que Joselu. Ce serait donc un retour à la maison pour l’attaquant qui a joué deux petits matchs entre 2009 et 2012 au Real Madrid, et qui a surtout évolué avec la Castilla.

Un transfert à prix réduit

En grandes difficultés en championnat, son club de l’Espanyol Barcelone a de fortes chances de redescendre en Liga 2. Actuellement 19èmes de Liga, les coéquipiers de Sergi Darder ont encore un mince espoir de maintien, en étant à quatre points de la 17ème place.

L’attaquant né en Allemagne pourrait ainsi rallier son ancienne équipe à prix réduit, si l’Espanyol venait à être relégué.