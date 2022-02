Real Madrid – Mercato : une porte de sortie trouvée pour un flop

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le Real Madrid va devoir faire le ménage pour accueillir Kylian Mbappe. Pour rêver encore plus grand, le Real aimerait aussi recruter l’attaquant norvégien Erling Halland et ainsi le voler au FC Barcelone. Afin de parvenir à ses fins, le Real aimerait se séparer de certains joueurs et aurait trouvé une porte de sortie à un flop.

En effet, Radio Marca affirme que le Real Madrid discute avec Chelsea pour un prêt d’Eden Hazard la saison prochaine. Une condition aurait cependant été imposée par le Real : que Chelsea prenne en charge tout le salaire de l’ancien Lillois. L’ailier belge déçoit beaucoup depuis son arrivée en Espagne et il ne retrouve pas son niveau qu’il avait à Chelsea.

🚨⚪️ Información de @Ramon_AlvarezMM contada en #LaTribu



➡️ El Real Madrid negocia la cesión de Hazard y una de las claves es el fichaje de Haaland



🤳🏼 Todos los detalles en su canal de YouTube: https://t.co/CYORUJ1utN pic.twitter.com/a7at9tBB9Y — Radio MARCA (@RadioMARCA) February 22, 2022

Eden Hazard est sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2024 et sa valeur est estimée par Transfertmarkt à 18 millions d’euros.