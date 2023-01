Real Madrid - Mercato : une prolongation menace Modric ou Kroos

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Depuis le début de la saison, le Real Madrid n'est plus aussi impérial que la saison passée. Peut-être que le départ de Casemiro s'est avéré plus problématique que prévu, même si Aurélien Tchouaméni évolue à un très bon niveau. Ou peut-être que Luka Modric et Toni Kroos commencent à accuser le poids des ans. Dans leur ombre, Dani Ceballos grappille du temps de jeu. Et convainc ses dirigeants qu'il mériterait une prolongation, lui qui sera libre en juin.

Selon Bernabeu Digital, les patrons du Real Madrid, Florentino Pérez en tête, souhaiteraient lui offrir un nouveau contrat. Mais ce serait conditionné à une chose : le départ de Luka Modric ou Toni Kroos. Si l'un des deux piliers, également en fins de contrat, venait à partir, alors Ceballos serait prolongé. Mais si les deux décident de rester, alors le milieu espagnol s'en ira. Bernabeu Digital explique que, par respect pour tout ce qu'ils ont apporté au club, l'Allemand et le Croate seront prioritaires dans cette histoire de prolongation.