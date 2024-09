Real Madrid Mercato : une recrue à 100 M€ dans le viseur !

Élu meilleur joueur de Bundesliga la saison dernière, Florian Wirtz confirme en ce début de saison avec le Bayer Leverkusen. Le milieu offensif (21 ans) totalise déjà 6 buts, dont un doublé en Ligue des champions sur la pelouse du Feyenoord. Pas étonnant, donc, si sa cote grimpe en flèche. Récemment, SPORT indiquait que le Bayer Leverkusen voulait réaliser une vente historique pour son joueur et qu'il avait fixé son prix à 150 M€.

Mais selon AZ, le transfert de Wirtz devrait plutôt se négocier autour de 100 M€. Le média croit savoir que les deux clubs les plus chauds sur le dossier sont le Real Madrid et le Bayern Munich. Cet été, l'intérêt de Liverpool et Manchester City avait également été évoqué.

