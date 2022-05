Real Madrid - Mercato : une recrue a passé sa visite médicale !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Antonio Rüdiger sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine. En fin de contrat en juin prochain avec Chelsea, le défenseur central allemand devrait signer un contrat de quatre ans plus une année en option en faveur du club merengue.

Selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, Antonio Rüdiger aurait déjà terminé ses tests médicaux avec la Casa Blanca. L'officialisation de son transfert devrait intervenir après la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool, qui se jouera le 28 mai.

Toni Rüdiger has already completed his medical tests as new Real Madrid player, club sources confirm. Deal now 100% done as reported earlier. ⚪️🤝 #RealMadrid



Official statement from Real will be after the Champions League final. https://t.co/pBT1tWJEOE