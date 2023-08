Real Madrid - Mercato : une recrue arrive aujourd'hui à Madrid !

Pour combler la longue absence de Thibaud Courtois, victime jeudi dernier d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche, le Real Madrid a jeté son dévolu sur Kepa, plus en odeur de sainteté du côté de Chelsea.

Selon les informations du célèbre journaliste italien, Fabrizio Romano, le portier espagnol devrait débarquer ce lundi dans la capitale espagnole pour finaliser son arrivée à la Casa Blanca. Un prêt d'une saison sans option d'achat est évoqué. Si tout se passe comme prévu, le Real Madrid pourrait officialiser la venue de l'ancien gardien de l'Athletic Bilbao ce mardi.

