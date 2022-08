Real Madrid – Mercato : une recrue barcelonaise à 25 M€ dans le viseur merengue

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

En cas de départ(s), selon OK Diario, le Real signera Raúl de Tomás, l'attaquant de l'Espanyol Barcelone. Le média évoque le prix du joueur : 25 M€. Pas donné pour un élément formé... au Real Madrid !

Plusieurs départs sont annoncés au Real Madrid et parmi eux, il y a trois attaquants : Eden Hazard, dans le viseur de Galatasaray, Mariano Diaz, pisté par le Celta Vigo, et Marco Asensio.

Pour résumer

