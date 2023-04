Real Madrid - Mercato : une révélation de Premier League ne rêve que des Merengue

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

"J’ai toujours rêvé de jouer pour le Real Madrid, a déclaré le milieu défensif, qui a joué 94% des minutes des Seaguls en Premier League cette saison. C’est la meilleure équipe du monde. Je rêve de soulever une Ligue des champions avec le Real Madrid. C’est très agréable de voir comment Madrid joue et la personnalité de joueurs comme Vinicius Jr., Eduardo Camavinga ou Federico Valverde. J’aime aussi beaucoup regarder Toni Kroos. Pour jouer pour Madrid, il faut travailler très dur." Selon Transfermarkt, la cote de Caicedo est déjà de 55 M€...

