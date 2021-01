Real Madrid - Mercato : Zidane met un coup de pression pour Ramos

Demain à 21h, le Real Madrid accueillera le Celta Vigo. Zinédine Zidane vient de donner une conférence de presse, à 24h du match contre les Galiciens, qui restent sur cinq victoires et un nul depuis le remplacement de l'ancien Stéphanois Oscar Garcia par l'Argentin Eduardo Coudet. Le Français a profité d'une question sur les négociations pour la prolongation de certains cadres, dont Sergio Ramos, pour mettre un coup de pression à Florentino Pérez.

"Il en va de l'intérêt de tout le monde"

"Nous espérons que les trois négociations en cours seront réglées le plus rapidement possible, a expliqué Zidane devant les médias. Il en va de l'intérêt de tout le monde." Les prolongations en question sont celles de Luka Modric, Lucas Vazquez et Sergio Ramos. Si le Ballon d'Or 2018 a trouvé un accord avec Florentino Pérez pour un nouveau bail, c'est loin d'être le cas pour le défenseur andalou et capitaine des Merengue.

Pérez voudrait que son joueur emblématique accepte une réduction de salaire pour poursuivre son aventure dans la capitale. Il semblerait que Ramos ne soit pas d'accord puisque les négociations continuent. Le PSG a fait une approche l'été dernier pour l'ancien Sévillan et se serait désormais le Tottenham de José Mourinho qui serait sur les rangs pour l'accueillir en juin prochain, à la fin de son contrat. A moins que le coup de pression de Zidane ne fasse bouger les lignes.