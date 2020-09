Real Madrid - Mercato : Zidane n'arrive pas à se défaire d'un boulet passé par l'OL

Durant ce mercato estival, le Real Madrid a décidé de se serrer la ceinture. Avec la crise économique liée au Covid-19, le champion d'Espagne en titre est contraint de céder des éléments pour renflouer les caisses. Loin d'être indispensable aux yeux de Zinédine Zidane, Mariano Diaz a été placé sur la liste des transferts.

Mariano Diaz croit à son destin chez les Merengues

Depuis son départ de l'OL, il y a deux saisons, l'international dominicain n'a jamais été vraiment en concurrence avec l'indéboulonnable Karim Benzema. Lors du dernier exercice, il était loin dans la hiérarchie des attaquants derrière "KB9" et le flop Luka Jovic. Malgré tout, Mariano Diaz garde une certaine cote sur le marché des transferts. Selon la presse portugaise, Benfica serait intéressé par ses services.

Après avoir visé Edinson Cavani, le club lisboète désirait relancer la carrière du natif de Premià de Mar (Espagne). Mais, dur en affaires, le buteur donne du fil à retordre à la formation portugaise. Mariano Diaz veut s'imposer au Real Madrid. Et, s'il venait à quitter la capitale espagnole, il souhaiterait garder son confortable salaire reçu au Santiago Bernabéu (5 millions d'euros par an). Pour l'heure, Benfica est favorable à lui offrir que la moitié de ses émoluments. L'affaire est déjà en train de s'enliser, au plus grand regret de Zinédine Zidane.