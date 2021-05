Real Madrid – Mercato : Zidane reste flou sur son avenir

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Malgré sa victoire sur le fil contre Villarreal (2-1), le Real Madrid termine 2e de Liga derrière l'Atlético, que Zinédine Zidane a félicité en conférence de presse. Quant à son avenir, le Marseillais est resté évasif.

« On va parler tranquillement »

« Vous savez l'année que l'on vient de vivre, a-t-il expliqué. On n'a rien gagné. Ces prochains jours on va parler avec le club. On va voir ce qu'il va se passer. Ce que veulent les joueurs, c'est gagner, et le responsable de tout ça, c'est moi. On va parler tranquillement. »