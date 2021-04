Real Madrid – Mercato : Zidane vise un autre joueur que Haaland à Dortmund

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

On le sait, le Real Madrid veut se renforcer en attaque et Kylian Mbappé (PSG) et Erling Haaland (Dortmund) sont pistés. Mais l'arrivée d'un latéral gauche est aussi programmé auy sein du club merengue afin de remplacer Marcelo. Le vétéran brésilien est sous contrat jusqu'en juin 2022 mais il ne prolongera pas et pourrait partir dès cet été.

Un œil sur Guerreiro

Le site Defensa Central révèle la short liste madrilène. Celle-ci est composée de cinq noms pour concurrencer Ferland Mendy et on retrouve deux anciens de la L1 : Raphael Guerreiro (Dortmund) et Benjamin Mendy (Manchester City), aux côtés de Sergio Reguilón (Tottenham), Nuno Mendes (Sporting Portugal) et du jeune Miguel Gutiérrez, actuellement avec la réserve du Real.