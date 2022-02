Real Madrid, OGC Nice - Mercato : Ancelotti a flashé sur une pépite de Galtier

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Le Real Madrid risque d’être très actif sur le marché des transferts cet été. Les Merengues vont tenter de conserver leurs meilleurs joueurs tout en recrutant des nouveaux.

L'attaquant champion du monde Kylian Mbappe (PSG, 23 ans) est bien évidemment la priorité mais un autre joueur de Ligue 1 attise l’intérêt du club espagnol.

Selon José Félix Díaz, journaliste au quotidien madrilène Marca, le Real Madrid suit de près le latéral droit de l’OGC Nice Samir Galmami. Le joueur est âgé de 18 ans et aurait tapé dans l'œil de Carlo Ancelotti en personne.

