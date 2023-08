Real Madrid, LOSC - Mercato : Hazard a été proposé à trois cadors de Ligue 1 dont l'OM !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Malgré un passage parsemé de blessures au Real Madrid, Eden Hazard reste attractif. Bien que l'idée de l'ailier belge de 32 ans soit d’arrêter le foot, ses agents ont travaillé cet été et l'ont proposé à plusieurs clubs, notamment des cadors de la Ligue 1.

Hazard proposé à l’OM et au LOSC

Selon les informations de Foot Mercato, l’OM, le LOSC et l’OGC Nice ont été sondés. Hazard aurait aussi refusé des offres de la MLS et d’Arabie Saoudite. Foot Mercato révèle enfin que ses agents se sont rendus en Turquie pour discuter avec les grands clubs locaux. Pourtant, Eden Hazard persiste dans sa volonté d’arrêter le foot et son avenir reste entre ses mains. Seule certitude : il devrait trancher avant vendredi.

