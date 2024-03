Real Madrid : pourquoi Ancelotti n'aurait jamais dû revenir sur le banc merengue

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Dans le football, on le sait, ça va vite. En termes de résultats, bien entendu, mais également avec les joueurs et les entraîneurs. Ainsi, au printemps 2021, lorsque Zinédine Zidane annonce son départ du Real Madrid, personne, au sein du club espagnol, ne peut imaginer qu'un certain Carlo Ancelotti va effectuer son retour.

Et pour cause. Explications de Giovanni Branchini, agent d'un entraîneur renommé. "Tout était fait entre Massimiliano Allegri et le Real Madrid en 2021. Tout. Il lui suffisait de signer. Finalement, avec la mort dans le cœur, il a rejeté à cause de sa famille et de sa situation personnelle. Je ne le cacherai pas, expliquer la décision d'Allegri au Real Madrid a été très difficile. Arriver au point de conclure l'affaire, avoir tout fait et ensuite leur dire qu'Allegri a rejeté… c'était pénible."

Podcast Men's Up Life