Real Madrid, PSG, FC Barcelone : Haaland perd patience, un geste fort envoyé à son futur club ?

Le cas Erling Haaland est moins explosif que celui de Kylian Mbappé mais il pourrait commencer à le devenir autant très rapidement si les faits se confirment. Selon Sport Bild, l’attaquant de Dortmund refuse catégoriquement de prolonger son contrat au Borussia malgré une augmentation de salaire conséquente.

Et pour cause : As affirme que le crack de 21 ans ne « veut plus attendre » pour régler son avenir, conscient que tout pourrait se jouer avec l’avenir de Mbappé. Mino Raiola pourrait donc envoyer un signal prochainement pour secouer tous ses prétendants que sont le PSG, Manchester City, le Real Madrid... ou encore le FC Barcelone ! Le club catalan serait en effet revenu dans la course Haaland ces dernières heures.

Hier soir, un vaste débat a même eu lieu sur le plateau de l’émission El Chiringuito autour de ce thème. Celui-ci a été épaissi par les mots lâchés par l’intéressé en pleine récupération sous le soleil de Marbella. « Hola que tal ? » (« Bonjour, comment ça va ?)», a-t-il ainsi glissé dans un parfait castillan à une question d’un journaliste lui demandant s’il allait venir en Espagne en 2022. Ou comment relancer les rumeurs d’une arrivée d'Haaland au Real Madrid ou au Barça...