Real Madrid, PSG, FC Barcelone – Mercato : Tebas règle l'avenir du duo Mbappé – Haaland

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Réputé pour ne pas avoir sa langue dans sa poche et être plutôt partisan du Real Madrid, Javier Tebas a encore fait parler de lui à l'occasion de la 3eme convention sportive ISDE à Madrid. En effet, le Président de la Liga a réglé la question de l'avenir de Kylian Mbappé (PSG) et Erling Haaland (Borussia Dortmund), deux joueurs qu'il ne voit pas ailleurs que dans la Capitale espagnole.

Mbappé – Haaland au Real Madrid, c'est fait selon Tebas !

«Vous pouvez voir comment va la Juventus et comment va le Barça économiquement. Mais Madrid va reprendre Mbappé et Haaland et les autres sont à moitié morts. L'arrivée de Mbappé est une excellente nouvelle pour la Liga», a déjà prophétisé Javier Tebas qui a soit des informations que le commun des mortels n'a pas, soit va vite en besogne.

Il est d'ailleurs assez intéressant de voir que pour Javier Tebas le PSG n'a aucune chance pour Mbappé et Haaland et que la puissante Premier League n'existe pas comme option pour le Norvégien...

Tebas : « Le Real aura Mbappé et Haaland, les autres clubs (le Barça et la Juventus) sont ruinés. »



(@europapress) pic.twitter.com/H6CoOAQGWr — Actu Foot (@ActuFoot_) February 17, 2022