Real Madrid, PSG, FC Barcelone : on en sait plus sur le nouveau projet de Super Ligue

La Super Ligue n’est pas morte ! Comme déjà évoqué il y a quelques jours, le projet est toujours dans les cartons et soutenu par des grands clubs comme le Real Madrid et et FC Barcelone. Bernd Reichart, de la société A22 Sports Management, en dit plus sur les ambitions de ce projet qui qui avait suscité un tollé et l’aversion générale en Europe en avril 2021.

« On travaille inlassablement pour faire des propositions qui résolvent les problèmes actuels du football : le déséquilibre compétitif et l’instabilité financière dont souffrent beaucoup de clubs, a-t-il déclaré d’emblée dans L’Équipe. Il s’agit d’un format complètement différent de la première version, sans membres permanents. Ce ne sera pas un club d’élite fermé mais une compétition ouverte, basée sur le mérite, compatible avec les championnats nationaux et jouée sur les fenêtres des tournois européens actuels. Elle sera gérée par les clubs et avec un fair-play financier bien plus sévère. Il faut une compétition plus attractive. »

La Super Ligue dans son nouveau format aura-t-elle vocation à freiner l’accroissement des clubs-États comme le PSG et Manchester City ? Oui ! « C’est une préoccupation majeure du monde du football : la compétitivité et le fait que le système ne s’autofinance pas, qu’il ne vit pas de ses ressources. Le foot ne doit dépenser que ce qu’il génère, insiste Reichart. Il y a une surchauffe du système économique européen, motivé par l’injection de capitaux extérieurs, qui empêche beaucoup de clubs d’être compétitifs. La mise en place d’un fair-play financier strict, avec des sanctions importantes en cas de non-respect, va favoriser la viabilité du système à long terme. Avec quelles règles ? On maintient l’idée que les clubs ne pourront pas dédier plus de 55 % de leur budget en masse salariale. On veut aussi interdire les tours de passe-passe de certains clubs avec des contrats de sponsoring gonflés. Le football peut offrir plus de spectacle à ses fans et mettre en place des règles financières qui lui évitent de dépenser plus que ce qu’il ne génère. »