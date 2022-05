Real Madrid, PSG : la LFP remet, à son tour, le président de la Liga à sa place !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Kylian Mbappé a choisi de prolonger son contrat avec le PSG, le week-end dernier, après plusieurs mois de réflexions et d’hésitation. Son choix a fait beaucoup fait réagir en Espagne et notamment le président de la Liga qui a publiquement dénoncer les pratiques du club de la capitale. Après l’UEFA, c’est la Ligue de Football Professionnel qui répond.

Dans une lettre ouverte, adressée à Javier Tebas, la LFP s’exprime : « Nous tenons à exprimer de la manière la plus ferme notre désapprobation, mais aussi notre incompréhension, face à vos dernières attaques contre la Ligue 1 et l'un de nos clubs. Nous sommes d'autant plus choqués par ces attaques que vous êtes président des Ligues européennes (censées représenter toutes les ligues d'Europe, y compris la Ligue 1) et membre du Comité exécutif de l'UEFA (dont le rôle est de promouvoir les intérêts collectifs du football européen)

Vos attaques contre la Ligue 1 et l'un de nos clubs, le Paris Saint-Germain, et l'un de nos joueurs, Kylian Mbappé, sont fondées sur votre propre interprétation de la non-viabilité financière et du déséquilibre concurrentiel, que vous attribuez de manière répétée à la Ligue 1 et à l'un de nos clubs

Aujourd'hui, vos propos irrespectueux semblent être dirigés contre Kylian Mbappé qui est largement reconnu comme l'un des meilleurs joueurs du monde et qui n'a tout simplement pas rejoint votre ligue, par choix, malgré une offre similaire. Contrairement à vous, la Ligue 1 salue et promeut les joueurs de notre championnat et de toute l'Europe - y compris ceux de votre championnat. Quelqu'un dans vos différentes fonctions serait bien avisé de faire de même ».

Pour résumer Après l’UEFA, c’est au tour de la LFP de répondre aux attaques publiques du président de la Liga sur la prolongation de Kylian Mbappé. Dans une lettre, la LFP condamne les accusations, sans fondements, du président de la Liga, Javier Tebas.

Adam Duarte

Rédacteur