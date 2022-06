LOSC, Real Madrid, PSG - Mercato : Leao jure fidélité à Milan et fait un appel du pied à Sanches

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Pierre angulaire du premier Scudetto depuis onze ans de l'AC Milan avec ses 11 buts et 10 passes décisives, Rafael Leao a pris une nouvelle dimension en 2021-22. Ce qui lui vaut l'intérêt de grands clubs, le Real Madrid ayant songé à lui après l'échec de la piste Mbappé. Le PSG aussi était sur les rangs. Mais, de toute évidence, le Portugais de 23 ans, sous contrat jusqu'en 2023 avec les Rossoneri, est plus proche d'une prolongation que d'un départ.

On en veut pour prendre un simple message laissé sur les réseaux sociaux et que La Gazzetta dello Sport n'a pas manqué de relever. Leao a commenté seulement hier une photo postée par Renato Sanches pendant ses vacances à Dubaï le 5 juin. L'attaquant a mis deux cœurs, l'un rouge, l'autre noir, pour liker la photo. Pour le quotidien sportif milanais, il ne fait aucun doute que non seulement Leao va rester au Milan mais qu'en plus, il fait tout pour que son compatriote le rejoigne. Il n'a pas trop d'efforts à faire car les dirigeants milanais pensent comme lui et ont érigé le Lillois en priorité de l'intersaison pour renforcer leur milieu.

Leao tinge di rossonero i social di Sanches: indizio di mercato? https://t.co/lIKlj9yQdv — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) June 14, 2022

Pour résumer Annoncé du côté du Real Madrid ou du PSG, l'attaquant portugais Rafael Leao semble plus proche d'une prolongation à l'AC Milan que d'un départ. Et il aimerait en outre que son compatriote Renato Sanches quitte le LOSC pour le rejoindre.

Raphaël Nouet

Rédacteur