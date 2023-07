Real Madrid, PSG - Mercato : 2 punchlines rapprochent Mbappé des Merengue

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Ce samedi, le mensuel France Football fait sa Une sur Kylian Mbappé, désigné joueur français de la saison 2022-23. L'attaquant du PSG a accordé une interview au média dans laquelle on trouve deux punchlines sonnant comme autant d'adieux à Paris. La première concerne le plafond de verre du club de la capitale en Champions League : « Moi, j’essaie juste de faire mon boulot du mieux possible. J’ai mis une quarantaine de buts en club (41), une dizaine en sélection (13). J’ai été meilleur joueur, meilleur buteur pour la cinquième année de suite en Ligue 1. En Ligue des champions, malheureusement, je me suis blessé avant le match aller et, au retour, on a été impuissants. Mais, en phase de poules, il me semble que j’ai été le joueur le plus décisif. Je pouvais faire mieux par rapport à mes standards. Mais pas faire de magie non plus. Même les autres joueurs ont tout donné. Parfois, dans le football, tu es confronté à ce qu’on appelle un plafond de verre. C’est pour ça que ce n’est pas trop une question pour moi mais plus pour au-dessus ».

"Je veux remporter la Champions League"

Interrogé sur ce qui pourrait laisser à penser que 2022-23 était sa dernière saison en Ligue 1, le natif de Bondy a répondu : "C'est simple, je suis un compétiteur. Quand je joue, c'est pour gagner. Et qu'importe avec qui je joue, avec quel maillot, où, en quelle année. Tout ce que je veux, c'est gagner. Je ne serai jamais satisfait. Je veux remporter la Champions League". Et étant donné qu'il a lui-même reconnu que le PSG se heurtait à un plafond de verre dans cette compétition...

La fiche de Kylian Mbappé

🇫🇷 Mbappé, que recibió el premio a mejor jugador francés del año, habló para L'Equipe y France Footballhttps://t.co/pG8qHWPG6s — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 8, 2023

Podcast Men's Up Life