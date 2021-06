Real Madrid, PSG - Mercato : Ancelotti a tranché entre Bale et Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Carlo Ancelotti a du pain sur la planche au Real Madrid. De retour depuis peu sur le banc merengue, l’entraîneur italien s’est déjà réuni en Sardaigne avec Antonio Pintus pour planifier la préparation physique estivale. Objectif : éviter les pépins physiques la saison prochaine.

En attendant, l’ancien entraîneur du PSG se penche sur le mercato et pourrait avoir déjà tranché le dilemme entre Gareth Bale et Kylian Mbappé. Si Florentino Pérez a été dithyrambique sur les deux cracks lors de sa dernière interview, Ancelotti l’a lui aussi été avec le buteur du PSG à l’Euro : « La France fait peur avec Mbappé. »

Au sujet de Bale, la messe pourrait être déjà dite. « Le Los Angeles Galaxy a entamé des discussions avec le Real Madrid à propos de Bale, assure Nicolo Schira sur Twitter. Il doit retourner au Real Madrid après son prêt à Tottenham mais il ne fait pas partie des plans d’Ancelotti pour la saison à venir. »

