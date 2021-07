Real Madrid, PSG - Mercato : Bale, une décision qui clôt le feuilleton Mbappé ?

Si les informations du Mirror sont vraies, Gareth Bale doit s'attendre à une saison 2021/22 plutôt compliquée. On veut dire : encore plus compliquée que celle qu'il a connue en 2019/20, entre Zinédine Zidane qui le laissait en tribunes et les supporters qui le critiquaient sans cesse pour son attitude. Car cette fois, selon le tabloïd anglais, la décision de l'ailier gauche, qui fêtera ses 32 ans la semaine prochaine, annihilera tout simplement les chances du Real Madrid de recruter Kylian Mbappé dès cet été.

Il prendra sa retraite à l'été 2022… ou après le Mondial !

Quelle est cette décision ? Selon The Mirror, Gareth Bale honorera sa dernière année de contrat au Real Madrid. Parce qu'il y touche un salaire royal qu'il ne trouvera nulle part ailleurs (32,1 M€ annuels), parce qu'aucun club anglais d'envergure ne veut de lui et parce que Carlo Ancelotti, avec qui il a connu ses meilleures années en Espagne (2013-15), est de retour sur le banc des Merengue. A l'été 2022, surprise, il prendra sa retraite… dont il sortira en novembre si le Pays de Galles est qualifié pour la Coupe du monde au Qatar ! Mais en tous cas, il ne jouera plus au football en 2023.

Pour le Real Madrid, c'est un énorme coup dur. Car Florentino Pérez et son équipe ont budgété pour 160 M€ de ventes cet été afin d'être en mesure de recruter Kylian Mbappé si le PSG accepte de négocier. Le départ de Gareth Bale était le plus important car il prend beaucoup de place dans la masse salariale. S'il reste, le vice-champion d'Espagne peut faire une croix sur le natif de Bondy…

