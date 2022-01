Real Madrid, PSG - Mercato : Benzema a trouvé mieux que Mbappé

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

C'était il y a un peu plus d'un an. Le 27 octobre 2020, des caméras de télévision avaient surpris une conversation entre Karim Benzema et Ferland Mendy dans les couloirs du stade de Mönchengladbach en Champions League. L'attaquant du Real Madrid expliquait à son partenaire défenseur qu'il ne fallait pas jouer avec Vinicius Jr car le Brésilien ne lâchait la balle. Le fossé entre ce dernier et ses partenaires étaient alors béant. Mais en quatorze mois, tout a changé.

Depuis que Carlo Ancelotti a remplacé Zinédine Zidane sur le banc, Vinicius a pris une nouvelle dimension. Plus altruiste mais aussi plus décisif, il explose tous les compteurs. Cette saison, en 26 matches entre Liga et Champions League, il a marqué 14 buts et délivré 9 passes décisives. Si bien qu'aujourd'hui, Karim Benzema est dithyrambique à son sujet : "Je me sens très bien avec lui sur le terrain. Je suis là pour l'aider. Je connais son potentiel et je sais qu'il peut aller encore plus haut". Des compliments qui pourraient rendre jaloux l'autre partenaire préféré de KB9, Kylian Mbappé...

