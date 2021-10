Real Madrid, PSG - Mercato : Benzema drague encore Mbappé et envoie un signal fort à Messi

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Il n’y en a plus que pour Karim Benzema (33 ans). Interrogé hier par Téléfoot, Didier Deschamps a placé l’attaquant du Real Madrid comme le favori au prochain Ballon d’Or eu égard à sa dernière saison plus qu’aboutie. Le principal intéressé a, de son côté, été interrogé dans L’Équipe du jour a confirmé qu’il pensait à la récompense ultime dans un coin de sa tête.

« On est obligé d’y penser quand on a de l’ambition, a-t-il affirmé. Mais ça ne doit pas être une obsession qui te recentre sur toi, sur le fait de dire qu’il faut absolument briller individuellement et marquer des buts pour soi. Si tu dois le gagner, c’est pour ce que tu es, ce que tu montres sur le terrain, ce que je fais. Les dix, douze années précédentes, il n’y avait que Messi et Cristiano Ronaldo. Ils étaient à un tel niveau que presque personne ne pouvait les embêter. La situation a évolué. Beaucoup de joueurs se sont mis en valeur sans être au-dessus. »

Au sujet de ce même Messi, avec qui il partage le record de 17 saisons avec au moins un but en Ligue des champions, Benzema a envoyé un message fort en plus de ses 72 réalisations dans la compétition. « Sur ce total, je n’ai marqué qu’un seul but sur penalty, mardi dernier. Je dépasse Raul (71 buts), qui est une légende vivante à Madrid, a-t-il poursuivi. Réussir tout cela avec le Real me rend “grave” content (il a marqué 12 buts avec Lyon et 60 avec Madrid) ! Ça donne envie de pousser, surtout quand on sait que j’ai mis 71 buts en Ligue des champions dans le jeu. Ces chiffres-là parlent. »

Enfin, l’attaquant du Real Madrid a encore dragué Kylian Mbappé en vue du mercato : « Il l’a dit lui-même. Il a envie de voir autre chose. Il jouera un jour pour le Real. Je ne sais pas quand. Mais il viendra. Ce n’est qu’une question de temps. »

La une du journal L'Équipe de ce samedi 2 octobre. Vous pourrez retrouver également le magazine en kiosque

Lire l'édition du jour > https://t.co/cbEFpWwf86 pic.twitter.com/fGWqFKH4G3 — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 2, 2021