Real Madrid, PSG – Mercato : Benzema fait un gros sacrifice, un signal envoyé à Mbappé ?

Désormais seul patron du vestiaire du Real Madrid, Karim Benzema (33 ans) va bel et bien prolonger son contrat au sein de la Maison blanche. Reporté à plusieurs reprises malgré une tendance assez nette depuis de longs mois, la signature du natif de Bron interviendra vendredi après-midi d'après L'Equipe.

Le quotidien sportif livre d'ailleurs les détails de cet accord. Initialement sous contrat jusqu'en juin 2022, Karim Benzema va étendre son bail d'une saison (2023) en acceptant de faire un petit sacrifice salarial. L'international tricolore va baisser son salaire de 10% cette saison et de 15% sur la dernière année de son contrat.

Le prix pour voir une attaque Benzema – Mbappé au Real Madrid

Disposant d'une clause libératoire à un milliard, « KB9 » ne devrait donc pas revenir du côté de l'OL pour finir sa carrière avant 2023. Une décision qu'on peut aussi traduire par la volonté du Lyonnais d'évoluer avec son nouvel ami chez les Bleus Kylian Mbappé.

Si Karim Benzema pousse en coulisses et travaille le natif de Bondy pour que ce dernier vienne dès cet été, la tendance actuelle est plutôt à ce que Kylian Mbappé débarque libre dans un an. D'ailleurs, comme le rappelle le Parisien ce jeudi soir, aucune négociations n'est actuellement en cours entre le Real et le PSG... Et ce pour une raison simple : le Qatar ferme toujours à double tour la porte à Mbappé.

