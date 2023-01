Real Madrid, PSG - Mercato : bonne nouvelle pour Bellingham !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Le match de dimanche entre le Borussia Dortmund et Ausgbourg (4-3) a valu pour le retour au jeu de Sébastien Haller après son cancer des testicules mais aussi par la nouvelle performance XXL de Jude Bellingham. Auteur de l'ouverture du score d'une grosse frappe du droit, le milieu de terrain anglais a une nouvelle fois été au four et au moulin, montrant pourquoi il est considéré comme le meilleur joueur à son poste pour les années à venir. Et pourquoi il méritait que les meilleurs clubs de la planète s'intéressent à lui.

D'ailleurs, Manchester City serait prêt à mettre 170 M€ pour le recruter, selon la presse anglaise. Mais Bellingham aurait déjà fait savoir que son intention n'était pas de retourner en Angleterre, lui qui a été formé à Bellingham. Une bonne nouvelle pour le PSG et le Real Madrid, ses deux autres principaux courtisans. Surtout pour les Merengue, qui se montrent très optimistes sur ce dossier, selon Marca, et attendent que le joueur se positionne concrètement sur son avenir. Les dirigeants espagnols lui auraient également demandé de ne pas accepté la proposition de prolongation soumise par le BvB afin de faciliter les négociations pour un futur transfert.